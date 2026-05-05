تداول 5900 طن بضائع و416 شاحنة بـ ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء تداول (5900) طن بضائع و(416) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لست سفن وهي آور، الحسين سينا، آيلة، نيو عقبة وبابل.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (11) سفن، وتم تداول (13000) طن بضائع و(735) شاحنة و(168) سيارة.



وشملت حركة الواردات (6) سفينة و (5000) طن بضائع، و(407) شاحنات و (153) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(8000) طن بضائع، و(328) شاحنة، و(15) سيارة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2059 راكبا.

