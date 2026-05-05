علي الغمراوي: مصر أكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة اكتفاء ذاتي 91%

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ مكانتها كأكبر سوق دوائي في القارة الأفريقية، وأضخم منتج للدواء في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الوحدات المنتجة، مؤكداً أن مصر تمتلك اليوم قاعدة صناعية عملاقة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.



وكشف "الغمراوي" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، عن أرقام تعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال العقد الأخير، مشيراً إلى أن مصر تنتج حالياً 4 مليارات وحدة دوائية سنوياً.



وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للدواء نجحت في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي غير مسبوقة، حيث يتم إنتاج 91 وحدة محلياً من بين كل 100 وحدة دواء مطروحة في السوق، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجهود هيئة الدواء المصرية.



وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن مصر تستحوذ وحدها على 25% من إجمالي الإنتاج الدوائي داخل القارة الأفريقية، مستندة في ذلك إلى تاريخ عريق وشركات وطنية ممتدة لأكثر من 70 عاماً، منذ تأسيس النواة الأولى في عهد طلعت حرب وخلال حقبتي الثلاثينات والخمسينات، وصولاً إلى الثورة الصناعية الحالية التي تستهدف تحقيق أقصى درجات الكفاية.

تحقيق التنافسية



وفيما يخص تصنيع المواد الخام، أوضح الدكتور الغمراوي أن مصر تمتلك القدرة التقنية لتصنيعها، مؤكداً أن العملية التصنيعية في حد ذاتها ليست معقدة، إلا أنها مرتبطة بما يُعرف بـ "اقتصاد الكم".

وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية لتصنيع المواد الخام تتطلب إنتاج كميات ضخمة جداً لتغطية التكاليف وتحقيق التنافسية، وهو التحدي الذي تعمل الدولة حالياً على دراسة آليات تحقيقه لتكتمل السلسلة الإنتاجية للدواء المصري.