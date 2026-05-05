علي عوف: الأدوية منتهية الصلاحية لا تصل للمستهلك

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، كيفية التعامل مع الأدوية منتهي الصلاحية.



وقال علي عوف في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الادوية المنتهية للصلاحية لا تصل للمستهلك إطلاقا ".

وتابع علي عوف :" الصيدليات تقوم بطلب الأدوية من شركات التوزيع ويتم توفير الأدوية للصيدليات وهناك ادوية يكون عليها حركة بسبب الدعايا وهناك ادوية تتراكم وينتهي صلاحيتها ".



واكمل علي عوف :" اي دواء منتهي الصلاحية تقوم الشركة المنتجة له بسحب المنتج المنتهي الصلاحية ".



ولفت علي عوف :" هيئة الدواء اطلقت مبادرة لسحب الادوية منتهية الصلاحية من السوق".