الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير طبي.. تقسيم الحباية قد يغير مفعول الدواء بالكامل

ريهام قدري

يلجأ بعض المرضى إلى تقسيم الأقراص الدوائية أو كسرها لتسهيل بلعها، خاصة كبار السن أو من يعانون من صعوبة في البلع، إلا أن هذا التصرف قد يكون خطيرا في بعض الحالات، وقد يؤدي إلى تغيير تأثير الدواء أو فقدان فعاليته بالكامل.

وأكدت التوعية الدوائية أن فكرة تقسيم الأقراص ليست مسموحة بشكل عام، بل تخضع لطبيعة كل دواء على حدة، حيث توجد أنواع مصممة خصيصا لتتحرر مادتها الفعالة بشكل تدريجي داخل الجسم، وكسرها قد يؤدي إلى امتصاص سريع وغير آمن أو تقليل مفعولها.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه لوجود علامة التقسيم على القرص، والتي تشير إلى إمكانية تقسيمه بأمان، بينما لا يعني غيابها السماح بالكسر، بل على العكس قد يكون ذلك ممنوعا تماما.

كما نصحت الهيئة بضرورة الرجوع إلى الصيدلي قبل تناول أي قرار بتقسيم الدوء، وسؤاله بشكل مباشر: “هل هذا النوع يمكن تقسيمه؟”، حيث إن الصيدلي هو الجهة الأكثر دراية بتركيبة الدواء وطريقة استخدامه الصحيحة.

وأوضحت أن بعض الأدوية المغلفة أو ممتدة المفعول أو المغلفة بطبقة حماية للمعدة، يؤدي كسرها إلى زيادة الأعراض الجانبية أو تقليل فعاليتها، وهو ما قد يضر بصحة المريض بدلا من مساعدته.

واختتمت التوعية بالتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي، وعدم الاعتماد على الاجتهاد الشخصي في تعديل شكل أو جرعة الدواء، حفاظا على السلامة الصحية وتحقيق أفضل نتيجة علاجية.

