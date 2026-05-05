علي الغمراوي : الدواء أمن قومي .. ونسعى لتوطين صناعة المواد الخام

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشددًا على أنه ليس مجرد سلعة عادية، بل هو ضرورة حيوية تهم كل بيت ومواطن، ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان.



وأوضح "الغمراوي" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن هيئة الدواء المصرية، التي أُنشئت بقرار رئاسي في عام 2019، تضطلع بدور محوري في الإشراف الكامل على منظومة الدواء.



وأشار إلى أن صلاحيات الهيئة تشمل الرقابة على كافة مراحل التصنيع، بدءاً من كون الدواء مادة خام وصولاً إلى توزيعه في الصيدليات، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان.



وأضاف أن نطاق إشراف الهيئة لا يقتصر على الأدوية البشرية فحسب، بل يمتد ليشمل المستحضرات التجميلية، الأدوية البيطرية والأعشاب الطبية، المطهرات بكافة أنواعها.



وفيما يخص تحديات الإنتاج، تطرق رئيس الهيئة إلى ملف "توطين الصناعة"، مؤكداً أن التوجه الحالي يركز على تصنيع المواد الخام محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

التحرك نحو توطين هذه الصناعة

وكشف الغمراوي أن مصر، كباقي دول العالم، تعتمد حالياً على استيراد المواد الخام من الهند والصين، اللتين تستحوذان على أكثر من 70% من حجم إنتاج المواد الخام الدوائية عالمياً، مشيرًا إلى أن التحرك نحو توطين هذه الصناعة سيساهم في تعزيز السيادة الدوائية المصرية وتأمين احتياجات السوق المحلي بشكل مستدام.