الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة محارب السرطان بمرض خطير

الطفل سوبر ماريو
رنا أشرف

أثارت وفاة الطفل ماريو مجدي، المعروف إعلاميًا بـ“سوبر ماريو” ومحارب السرطان، حالة واسعة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رحلة إنسانية مؤلمة خاضها بشجاعة رغم صغر سنه، لتتحول قصته إلى مصدر إلهام للكثيرين.

تفاصيل الحالة الصحية وسبب الوفاة

وكشفت تفاصيل الحالة الصحية للطفل الراحل أنه كان يعاني أمراض في الدم تسببت في تكسر خلايا الدم، ما أدى إلى تكون جلطات في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها البطن والرجل والقلب، قبل أن يتعرض لجلطة حادة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة، انتهت بوفاته.

وأكدت المعلومات أن إصابته بمرض السكري لم تكن السبب المباشر للوفاة، رغم معاناته منه، حيث كان ملتزمًا بالعلاج والنظام الغذائي بشكل دقيق، إلى جانب إصابته ببعض اضطرابات الغدة التي كانت تحت السيطرة الطبية.

رحلة وعي مبكرة وتحدٍ للمرض

ولم تكن رحلة ماريو مع المرض عادية، إذ تميز بوعي كبير بحالته الصحية، وحرص دائم على فهم تفاصيلها والتعامل معها بشكل صحيح، وهو ما انعكس في أسلوب حياته والتزامه بالعلاج.

وكان الطفل الراحل قد لفت الأنظار قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، خلال ظهوره في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، ضمن فقرة تناولت قصص الأطفال المصابين بالسكري، حيث تحدث بثقة لافتة عن تفاصيل مرضه، وكيف أثّر على حياته اليومية، بداية من قياس السكر بشكل مستمر، وصولًا إلى الحقن اليومية.

ورغم صعوبة التجربة، لم يستسلم ماريو، بل سعى للتكيف مع المرض، ودعا إلى ضرورة توفير وسائل علاج حديثة، مثل مضخات الأنسولين وأجهزة القياس المستمرة، إلى جانب نشر الوعي داخل المدارس لدعم الأطفال المصابين ومساندتهم نفسيًا.

تفاعل واسع ورسالة باقية

وقد حقق ظهوره حينها تفاعلًا واسعًا، وتصدرت قصته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بشجاعته وقوة تحمله، معتبرين إياه نموذجًا ملهمًا لطفل واجه المرض بإرادة استثنائية.

