"صحة النواب" توصي بدعم العلاج على نفقة الدولة وتوفير 1000 سيارة إسعاف

وجهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، توصيات بشأن موازنة القطاع الصحي للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن "كفاءة الإنفاق وحوكمة الموارد" هي المعيار الأساسي لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وشدد الدكتور شريف باشا، خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على أن الموازنة الجديدة تركز بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الطوارئ، ودعم الكوادر الطبية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.



أبرز توصيات اللجنة للموازنة الجديدة



جاءت توصيات اللجنة لتعكس أولويات عاجلة للمواطن المصري، وتمثلت في:



دعم منظومة العلاج: طالبت اللجنة وزارة المالية بضخ 15 مليار جنيه لدعم بند العلاج على نفقة الدولة، مع ضرورة مراجعة أكواد وأسعار الخدمات الطبية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسعار الصرف.



المبادرات الرئاسية: أوصت اللجنة بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى السكري من الأطفال، لتوفير أجهزة قياس السكر "دون وخز".



تطوير الإسعاف: تعزيز موازنة هيئة الإسعاف المصرية لتمويل شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة لرفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في كافة المحافظات.

المعاهد التعليمية: دعم الباب الثاني للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بمبلغ 2 مليار جنيه لضمان استمرارية التطوير البحثي والخدمي.



التأمين الصحي: شددت اللجنة على ضرورة زيادة موارد ودعم الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوسيع مظلة الحماية الطبية.



الحوكمة وقياس الأثر



وفي ختام الاجتماع، أوضح الدكتور شريف باشا أن اللجنة تضع "الحوكمة والرقابة" كشرط أساسي لضمان عدم ازدواجية الإنفاق، موجهًا دعوة لكافة الجهات التابعة للوزارة بتقديم مؤشرات أداء دقيقة توضح جدوى الإنفاق مقارنة بالعام المالي السابق، مؤكدًا: "هدفنا أن يلمس المواطن أثر كل مليم يتم صرفه في قطاع الصحة على أرض الواقع."