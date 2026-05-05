رئيس جامعة القاهرة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب جهود الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة والمساواة

استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، جهودها في دعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق عبدالحميد رضوان، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وكلاء اللجنة ولفيف من النواب، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى رؤية متكاملة لتحويل هذه المبادئ إلى ممارسات واقعية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

نشر ثقافة حقوق الإنسان يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية جامعة القاهرة

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الجامعة، حيث تعمل على ترسيخ هذه القيم من خلال التعليم والتوعية والممارسة، بما يسهم في بناء وعي حقيقي قائم على احترام الكرامة الإنسانية وقيم العدالة والمساواة، لافتا إلى أن الجامعة انشأت في أواخر العام 2024 وحدة حقوق الانسان كوحدة مستقلة تابعة لرئيس الجامعة مباشرة، وتضم في عضويتها نواب رئيس الجامعة، وعدداً من عمداء الكليات، ومديري المراكز والوحدات المعنية، كمركز دعم وعاية ذوي الإعاقة ووحدة مناهضة التمييز ضد المرأة، إلى جانب عضوية شخصيات عامة وممثلين عن الجهاز الإداري والطلاب، مشيرا إلى أن الوحدة هدفها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وبناء مجتمع جامعي قائم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى قرارات مجلس جامعة القاهرة بإدراج مقرر حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في مختلف الكليات، سواء كمقرر مستقل في عدد من الكليات أو كجزء أصيل ضمن مقرر قضايا مجتمعية الذي يدرس في جميع الكليات، بما يسهم في بناء وعي حقوقي راسخ لدى الطلاب

وأضاف أنه في إطار الممارسة، تعمل الجامعة على تعزيز الحق في التعليم من خلال تطوير البرامج الدراسية، والتوسع في التخصصات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم التعاون الدولي والبرامج المشتركة، مع التأكيد على عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص.

كما لفت إلى دور الجامعة في دعم الحق في العمل عبر تنظيم ملتقيات التوظيف والتدريب، وتوفير فرص التدريب العملي، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، بما يسهم في تأهيلهم مهنيًا على أسس عادلة.

وفيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية ومستوى المعيشة اللائق، أكد استمرار إطلاق القوافل الطبية والتنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير خدمات المستشفيات الجامعية، خاصة مستشفيات قصر العيني والمعهد القومي للأورام، بما يعزز دور الجامعة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما استعرض جهود الجامعة في دعم الضمان الاجتماعي من خلال تقديم أوجه متعددة من الدعم للطلاب غير القادرين، وتنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وفي محور المشاركة في الحياة الثقافية، أشار إلى تنظيم المهرجانات الفنية والأنشطة الثقافية المتنوعة، ودعم الإبداع الطلابي، واستضافة الرموز الفكرية والثقافية، بما يعزز الوعي والانتماء لدى الشباب.

وفيما يخص حماية الإنتاج الفكري والعلمي، أعلن عن إطلاق سياسة جامعة القاهرة للملكية الفكرية، التي تستهدف حماية حقوق الباحثين والمبتكرين وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، إلى جانب إنشاء آليات لإدارة الأصول المعنوية وتشجيع تسجيل براءات الاختراع.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، من خلال تطبيق قواعد عادلة وموحدة، وتقديم الدعم الاجتماعي، وإتاحة الفرص التعليمية دون تمييز، فضلًا عن تعزيز بيئة جامعية قائمة على احترام التنوع.

وفي هذا السياق، أوضح أن الجامعة تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم الندوات التوعوية في مختلف الكليات، والتصدي لظواهر سلبية مثل التنمر، إلى جانب تعظيم دور وحدة مناهضة التمييز ضد المرأة، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تضمن حقوقهم، لافتا إلى أن ما تقوم به الجامعة هو ترجمة عملية لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر سياسات وبرامج تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز بيئة تعليمية دامجة تحترم التنوع وتكفل الحقوق للجميع.

واختتم رئيس الجامعة بالتأكيد على أن جامعة القاهرة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج جامعي متكامل يجمع بين التميز الأكاديمي والمسئولية المجتمعية، ويعزز من دورها كبيت خبرة وطني في دعم قضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.