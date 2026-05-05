انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري وسط استعدادات مكثفة من هيئة موانئ البحر الأحمر | صور

أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة موانئ البحر الأحمر انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري صباح اليوم ، حيث غادرت العبارة "آيلة" وعلى متنها 90 حاجًا و2 حافله ،وذلك في مستهل موسم الحج لعام 1447هـ، ضمن خطة تشغيل تشمل سفر حوالى 5840 آلاف حاج و130 باص عبر 7 رحلات بحرية، وحيث أعدت الهيئة خطة تشغيل متكاملة لضمان انتظام حركة سفر الحجاج وتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء، بما في ذلك شرطة الميناء، الجوازات، الجمارك، الحجر الصحي، وشركات النقل البحري والسياحي.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ، اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة وقيادات الهيئة بتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، بما يعكس كفاءة وجاهزية الموانئ المصرية وحرص الدولة على تيسير مناسك الحج برؤية شاملة وخطط تنفيذية محكمة بالإضافة الى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الميناء، والعمل على توفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج، مشددًا على أهمية سرعة إنهاء الإجراءات، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بحجاج بيت الله الحرام، مع منع التكدسات وضمان انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، والمتابعة اللحظية لتشغيل العبارات والتأكد من جاهزيتها الفنية، والتنسيق الدقيق بين الوكالات الملاحية وسلطات الميناء لتفويج الحجاج وفق جداول التشغيل المحددة، حفاظًا على انتظام الرحلات وسلامة الركاب.

الاستعدادات الخاصة يتسهيل سفر الحجاج

هذا وقد شملت الاستعدادات الخاصة يتسهيل سفر الحجاج تجهيز صالات السفر بالميناء بكافة الوسائل اللازمة، منها: مكيفات الهواء، شاشات العرض، منظومة إذاعة داخلية، كاميرات مراقبة، ومقاعد انتظار، بالإضافة إلى تخصيص صالة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير طاقم طبي وسيارات إسعاف ومطافئ على مدار الساعة داخل قرية الحجاج.