«مش هخلّي حد تاني يغني في مصر».. تصريح مُثير للجدل من حسام حبيب | صور

أثار الفنان حسام حبيب حالة من الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما نشر «ستوري» تضمن رسالة غامضة أثناء تواجده داخل أحد الاستوديوهات.

وظهر حسام حبيب في مقطع فيديو وهو يواصل تسجيل أغنية جديدة من المقرّر طرحها خلال الفترة المقبلة، وعلّق قائلاً: «مش هخلي حد تاني يغني في مصر»، ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول المقصود من تصريحاته، ودلالاتها في ظل تحضيراته الفنية الحالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تحضيره لعدد من الأعمال الغنائية الجديدة، بعد طرحه مؤخرًا أغنية «وجع الفراق»، والتي جاءت ضمن أحداث فيلم «السلم والتعبان 2: لعب عيال»، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».