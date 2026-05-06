معاذ الحناوي : نفسي أصعد مع المصرية للاتصالات إلى الدوري الممتاز

أعرب معاذ الحناوي، لاعب نادي المصرية للاتصالات، عن رغبته في قيادة فريقه نحو التأهل إلى الدوري المصري الممتاز في السنوات المقبلة.

إمكانيات المصرية للاتصالات تؤهله للصعود للممتاز

وقال معاذ الحناوي، خلال لقاءمع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي المصرية للاتصالات «وي» نادي متكامل لديه ملعب وإمكانيات مادية جيدة وإدارة مستقرة للنادي».

وأردف قائلًا: «أنا نفسي أصعد مع المصرية للاتصالات إلى الدوري الممتاز وأنا شايف أن ده مش بعيد ونحن نمتلك فريقًا مميزًا ويضم لاعبين جيدين».

وتابع قائلًا: «أتمنى أني كما بدأت حياتي في الدوري الممتاز أن أنهي حياتي الكروية في الدوري الممتاز أيضًا».