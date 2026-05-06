حسابات مُعقدة لحسم الدوري .. صراع ثلاثي حتى اللحظة الأخيرة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن سيناريوهات حسم لقب الدوري المصري الممتاز، موضحًا فرص كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز في التتويج بالبطولة قبل الجولة الأخيرة.

وأوضح خالد طلعت عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن فريق الزمالك يحتاج إلى التعادل أمام سيراميكا كليوباترا فقط من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي دون النظر لنتائج المنافسين.

وأشار إلى أن فريق بيراميدز يحتاج إلى تحقيق الفوز على سموحة مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، حتى يتمكن من خطف لقب الدوري في اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن فرص فريق الأهلي تعتمد على سيناريو معقد، حيث يحتاج للفوز على المصري، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا، بالإضافة إلى تعادل بيراميدز مع سموحة، من أجل التتويج بالبطولة.

وتُظهر الحسابات صعوبة المشهد في الجولة الحاسمة، مع ترقب كبير من جماهير الأندية الثلاثة لمعرفة هوية بطل الدوري هذا الموسم.