الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«دعم المستشفيات أفضل».. محمد التاجي يُثير الجدل بتصريح عن توزيع المصاحف في العزاءات

محمد التاجي
محمد التاجي
باسنتي ناجي

علّق الفنان محمد التاجى على توزيع المصاحف والسُبَح وكتب الأدعية في العزاءات، منوهًا أنها قد لا تكون الخيار الأمثل، خاصة أن كثيرًا من المعزّين يحتفظون بها دون استخدامها.

محمد التاجي

وكتب محمد التاجى عبر حسابه على «فيسبوك»: «مش عارف هتستقبلوا كلامي إزاي، لكن هقوله وأجري على الله. بالنسبة لأهل المتوفى في العزاءات بيفرقوا مصاحف وسُبَح وأدعية، والمعزّين بياخدوها ويركنوها جنب غيرها من مصاحف العزاءات. طيب مش أحسن للمتوفى إن إحنا نوفر المبالغ المدفوعة دي ونعمله صدقة جارية في المستشفيات أو دور الرعاية أو على الأقل كولدير مياه يروي عطش العابرين؟».

وأضاف: «أنا واحد من الناس عندي مصحف لا أتنازل عن القراءة إلا فيه، ومسبحة لا أسبح الورد إلا عليها، وأكيد كل قارئ للقرآن والمسبّحين مثلي، عشان كده بقولكم اهدوا للمتوفين صدقات جارية يستفيد منها الأحياء».

وعلى صعيد آخر، علم موقع «صدى البلد» بتطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد إجراء عملية الفتاق مؤخرًا بأحد المستشفيات.

وقد غادر محمد التاجي المستشفى اليوم، بعد وضعه تحت الملاحظة الطبية عقب إجراء العملية الجراحية صباح أمس الأربعاء.

وكان نجل شقيقة الفنان محمد التاجي قد أعلن خضوعه لعملية جراحية، عبر منشور شاركه على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، حيث حرص على الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال محمد التاجي في أول تصريح له: «أنا بخير والحمد لله بعد إجراء عملية فتق إربي، العملية كانت بسيطة ومرت بسلام، وما زلت في المستشفى، ومن المحتمل أن أخرج اليوم أو غدًا صباحًا».

وأعرب جمهوره عن ارتياح كبير بعد الاطمئنان على حالته الصحية، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني.

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
مشروب غير مُتوقع يُخفّف ارتجاع المريء ويفقدك الوزن؟ .. كوب يوميًا لمدة شهر

عصير الليمون والبرتقال بالنعناع .. وصفة مُنعشة وغنية بفيتامين «سي»

هل تناول الخضراوات الورقية والبطيخ والمانجو يُضر المعدة؟.. إخصائي تغذية يحسم الجدل

