تشغيل المرحلة الأولى من "مونوريل" شرق النيل.. يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن مصر دخلت بالفعل عصر المشروعات العالمية العملاقة بامتياز، وأن مشروع المونوريل يُعد إحدى أهم ثمار الجهود التي بُذلت على مدار أكثر من 14 عامًا، ومن أبرز نتائج ثورة يونيو.

وأضاف، خلال مداخلة من داخل محطة المشير طنطاوي، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن مشروع المونوريل الجديد يُمثل نقلة نوعية، حيث يربط في وقت قياسي بين القاهرة التاريخية والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذه المرحلة هي الأولى، على أن تتبعها مراحل أخرى، إلى جانب مشروع مونوريل غرب النيل، في ظل وجود مونوريل شرق النيل، بما يجعلهما معًا من أطول خطوط المونوريل في العالم.

وأوضح أن المشروع يتقاطع مع عدد من المحاور المرورية المهمة، منها الطريق الدائري بعد تطويره، إضافة إلى خطوط مترو الأنفاق، خاصة الخط الرابع.

وأشار إلى أن عدد محطات المشروع يبلغ 22 محطة، مع احتمالية زيادتها مستقبلًا، بالتزامن مع تشغيل مونوريل غرب القاهرة، الذي سيخدم منطقة ذات كثافة سكانية تتجاوز 2 مليون نسمة، ما يعزز من أهمية المشروع كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تحقق نقلة نوعية في منظومة النقل.