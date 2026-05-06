الصين: نحن شريك موثوق به.. وتأكيد سعودي إيراني على استمرار الدبلوماسية ومنع التصعيد

قالت وزارة الخارجية الصينية أن الوقف الكامل للأعمال العدائية والاستمرار في المفاوضات بين طهران وواشنطن أمر بالغ الأهمية.

ذكرت الخارجية الصينية أنها تأمل أن تستجيب الأطراف قريبا لنداءات المجتمع الدولي للعبور الآمن من مضيق هرمز.

أضافت الخارجية الصينية: بيجين شريك استراتيجي موثوق فيه لإيران.

فيما قالت الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره الصيني على مستجدات المسار الدبلوماسي والجهود والمبادرات لإنهاء الحرب.

اضافت الخارجية الإيرانية: عراقجي أبلغ نظيره الصيني أن طهران جادة في الدبلوماسية وجاهزة لمواجهة أي أعمال عدائية و عراقجي بحث في اتصال مع نظيره السعودي المستجدات الإقليمية.

وتابعت الخارجية : وزيرا خارجية إيران والسعودية أكدا على استمرار الدبلوماسية وتعاون دول المنطقة لمنع التصعيد.