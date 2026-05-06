بطارية ضخمة وشحن سريع.. Realme 15 5G يظهر بمواصفات قوية

إلى جانب هاتف Honor Play 80 Plus، أعلنت Honor اليوم عن هاتف ذكي آخر منخفض التكلفة يُدعى Honor Play 70C. يتميز الهاتف بوظائفه الأساسية ويستهدف شريحة المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

يبدأ سعر الهاتف من 599 يوان (حوالي 90 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من سعة التخزين. وتتوفر نسختان أخريان: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 699 يوان، و6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 799 يوان.

يتميز هاتف Honor Play 70C، بسعره المناسب، بشاشة IPS LCD مقاس 6.75 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز ودقة 720 × 1600 بكسل. وتحتوي الشاشة على نتوء على شكل قطرة ماء يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو ما يُتوقع تقريبًا في هذه الفئة السعرية.

يحتوي الجهاز في الخلف على كاميرا رئيسية واحدة بدقة 13 ميجابكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل ودعم التكبير الرقمي حتى 10 أضعاف.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G81 Ultra، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. كما أنه مزود ببطارية كبيرة نسبيًا بسعة 5300 مللي أمبير.

يأتي هاتف Play 70C مزودًا بنظام Android 15 مع واجهة MagicOS 9.0. وتشمل خيارات الاتصال شريحتي SIM بتقنية 4G، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وتقنية Bluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى منفذ سماعة رأس 3.5 ملم.

تُقدّم Honor الهاتف بألوان متعددة، تشمل الأسود الليلي، والفضي القمري، والأزرق المحيطي (يُشار إليه أيضاً باسم الأسود الصخري، والفضي القمري، والأزرق البحيري في بعض قوائم المنتجات). يتميز الجهاز بنحافته، حيث يبلغ سمكه 7.89 ملم ووزنه 186 جراماً.

يُعدّ هاتف Honor Play 80 Plus خيارًا أفضل بفضل بطاريته الأكبر سعة 7500 مللي أمبير ومعالجه Snapdragon 4 من الجيل الرابع. أما هاتف Play 70C، فيلتزم بالأساسيات، فهو هاتف منخفض التكلفة يركز على عمر البطارية، وأداء متوسط، وميزات كافية لتلبية الاحتياجات اليومية.