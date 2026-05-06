لوفتهانزا تتجه إلى رفع أسعار التذاكر وتقليل عدد الرحلات الجوية

نبهت شركة لوفتهانزا إلى أنها ستضطر إلى رفع أسعار التذاكر وتقليل عدد الرحلات الجوية لتعويض الزيادة المتوقعة في فاتورة وقود الطائرات هذا العام والتي تبلغ 1.7 مليار يورو (2 مليار دولار) بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأعلنت أكبر مجموعة طيران في ألمانيا اليوم "الأربعاء" أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يسبب "تحديات هائلة" لصناعة الطيران، وحذرت من أن "انخفاض توافر الوقود المحتمل في وقت لاحق من العام يمثل عامل خطر إضافي".

ومع ذلك، أشارت شركة لوفتهانزا إلى أن الطلب على السفر الجوي لا يزال مرتفعاً وأنها تتوقع موسم سفر صيفي "قوي".

قامت شركات الطيران العالمية، من كانتاس والخطوط الجوية التركية إلى فيرجن أتلانتيك ويونايتد، برفع الأسعار أو خفض الرحلات الجوية، أو كليهما، بسبب الحرب.

كما قامت شركات الطيران حول العالم بتقليص 13 ألف رحلة جوية، أو ما يقرب من مليوني مقعد، من جداول رحلاتها لشهر مايو، وفقًا لشركة تحليلات الطيران Cirium.