ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

الكبدة الكندوز من أغنى الأطعمة بالحديد وفيتامين B12، لذلك تساعد في علاج الأنيميا، زيادة الطاقة، وتقوية الأعصاب كما تحتوي على فيتامين A والزنك لدعم المناعة وصحة البشرة ،لكن يُفضل تناولها باعتدال خاصة لمرضى الكوليسترول.

فوائد الكبدة الكندوز..

غنية بالحديد وتساعد في الوقاية من فقر الدم ورفع نسبة الهيموجلوبين، خصوصًا للناس اللي يعانوا من نقص الحديد.

1- مصدر ممتاز لفيتامين B12مهم للطاقة، الأعصاب، وتكوين كريات الدم الحمراء.

2- تقوي المناعةلأنها تحتوي على الزنك وفيتامين A اللي يدعموا مناعة الجسم.

3- مفيدة للنظر والبشرةبفضل احتوائها على فيتامين A، تساعد في صحة العيون ونضارة البشرة.

4-غنيّة بـ "السيلينيوم"، وهو من مضادات الأكسدة ويؤدي دوراً فاعلاً في منع الجذور الحرة من مهاجمة خلايا الجسم المختلفة، ما يحميها منأمراض السرطان ومنها سرطان القولون.

5-تزيد من طاقة الجسم إذ تحتوي على فيتامين "ب 6" وحمض "البانتوثنيك"، الذي يساعد على دعم التمثيل الغذائي.

6-تشمل فيتامين "أ" و"الزنك" المٌقوي لِجهاز المناعة.

7-تساهم في تقوية الذاكرة وتحسين آداء الدماغ، فهي تعزّز تدفق الدم إلى المخ بالمعدل الطبيعي.

المصدر هيلثى لاين