طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل

تعد الكبدة الاسكندراني من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، وتتميز بطعمها الحار وسهولة تحضيرها، ويمكن تقديمها في السندوتشات أو مع العيش البلدي والمخلل.

المكونات:

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة

5 فصوص ثوم مفروم

2 ثمرة فلفل ألوان أو حار حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

2 ملعقة زيت أو سمن

طريقة التحضير:

يتم غسل الكبدة جيدا ثم تتبل بالثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة والخل والليمون وتترك لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

في مقلاة على نار عالية، يسخن الزيت أو السمن جيدا.

تضاف الكبدة وتقلب بسرعة حتى تتشوح وتأخذ لون ذهبي.

يضاف الفلفل المقطع مع الاستمرار في التقليب حتى تنضج الكبدة تماما.

يمكن إضافة قليل من الخل أو الليمون في النهاية حسب الرغبة.

طريقة التقديم: تقدم الكبدة الاسكندراني ساخنة داخل عيش بلدي مع الطحينة أو المخلل والبطاطس المقلية.

نصائح لنجاح الوصفة:

يفضل طهي الكبدة على نار عالية لضمان عدم خروج سوائل منها.

عدم تركها على النار مدة طويلة حتى لا تصبح قاسية.