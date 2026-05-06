خام تكساس يتراجع أكثر من 12% دون 90 دولارا للبرميل

تراجع خام تكساس أكثر من 12% دون 90 دولارا للبرميل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

انخفضت أسعار النفط 6.5% بعد تقرير أكسيوس عن قرب التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعا بمقدار 3.95 دولار ليصل إلى 123.38 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس.

ووفقا لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، كان سعر برميل النفط الكويتي قد بلغ 119.43 دولار في تداولات أمس الأول.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.57 دولار لتبلغ 109.87 دولار للبرميل، كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.15 دولار لتبلغ 102.27 دولار للبرميل.