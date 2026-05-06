نقل الكهرباء توقع عقدا لتأهيل محطة محولات جرجا

شهدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقد جديد لتطوير البنية التحتية الكهربائية بمحافظة سوهاج.

وقّعت المهندسة مني رزق عقدًا لتطوير مشروعات البنية التحتية -إنشاء وخدمات لتنفيذ مشروع تأهيل محطة محولات جرجا التابعة لمنطقة كهرباء مصر العليا .

ويتضمن المشروع تطوير المحطة من جهد 33 ك.ف بسعة (20×2) م.ف.أ إلى جهد 11/66 ك.ف بسعة (40×3) م.ف.أ باستخدام مهمات من النوع المعزول بالغاز (GIS) وربطها بالشبكة القومية الموحدة دون أن يشمل نطاق العقد توريد المحولات الرئيسية.

ويهدف المشروع إلى استيعاب الأحمال الحالية والمتزايدة بالمنطقة ومواكبة خطط التوسع المستقبلية في استهلاك الطاقة بما يسهم في رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة مني رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل جهودها في ضوء توجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت للحفاظ على استقرار وأمان الشبكة القومية الموحدة ودعم خطط التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.