الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تصعيد بالغ الخطورة.. برلماني: استهداف الإمارات عدوان مرفوض

النائب حسن عمر حسنين
النائب حسن عمر حسنين
حسن رضوان

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن الاعتداء على دولة الإمارات يمثل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، ويكشف عن توجهات عدائية تستهدف تقويض استقرار المنطقة وفرض واقع إقليمي مضطرب بالقوة.

وأوضح أن استهداف دولة بحجم وثقل الإمارات، بما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في الخليج العربي، لا يهدد دولة بعينها فقط، بل يطال صميم منظومة الأمن القومي العربي، ويكشف عن تهديد واضح لاستقرار موازين القوى في المنطقة.

 ثبات السياسة المصرية في دعم الأشقاء العرب

وأشار حسنين إلى أن الموقف المصري جاء واضحا وحاسما بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد ثبات السياسة المصرية في دعم الأشقاء العرب ورفض أي تهديد يمس أمنهم أو سيادتهم، مشددا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي مساس به سيواجه برفض حاسم وإجراءات تعكس قوة الترابط الاستراتيجي بين مصر ودول الخليج.

وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية تجاوزت الإطار التقليدي، وأصبحت نموذجا متكاملا للشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة والتنسيق العميق، بما يجعل أي اعتداء على الإمارات مساسا مباشرا بالأمن العربي ككل.

وحذر من خطورة استهداف الممرات البحرية الحيوية، خاصة مضيق هرمز، لما يمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة والطاقة العالمية، مؤكدا أن أي تهديد لهذا الممر سينعكس سريعا على الاقتصاد الدولي، عبر اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، بما ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق.

وأكد عضو مجلس النواب أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد من أكثر نماذج العمل العربي تماسكا، حيث تستند إلى تاريخ طويل من الدعم المتبادل والمواقف المشتركة، ما عزز من خصوصية هذه الشراكة ورسخ مفهوم وحدة المصير بين البلدين.

واختتم حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل حاضرة بدورها التاريخي في دعم الدول العربية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا عربيا موحدا أكثر صلابة، يقوم على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات واحتواء التصعيد، حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها.

