طوارئ قويسنا المركزي تنجح في إنقاذ حياة 3 أشخاص بواقعتين منفصلتين

نجحت الفرق الطبية بمستشفى قويسنا المركزي في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص في واقعتين منفصلتين اتسمتا بالخطورة القصوى، حيث تحولت أروقة المستشفى إلى ساحة عمل دؤوب لإنقاذ سيدة وجنينها من شبح النزيف الحاد، وإعادة الوعي لشاب أربعيني عقب حادث مروع.

تم إجراء ​عملية عاجلة في قسم النساء والتوليد حيث ​استقبل المستشفى سيدة في حالة وضوع حرجة تعاني من نزيف مهبلي حاد، وبالفحص الفوري تبين وجود "انفصال كامل بالمشيمة" وهبوط حاد في نبض الجنين. وفي غضون دقائق، باشر الفريق الطبي برئاسة الدكتورة هانم البيومي إجراء جراحة قيصرية عاجلة استمرت ساعتين، انتهت بالسيطرة الكاملة على النزيف وإنقاذ حياة الأم ومولودها، واللذين استقرت حالتهما تماماً تحت الرعاية الطبية الفائقة.



​العملية الثانية جراحة مخ وأعصاب دقيقة تنقذ شابا من الموت

​وعلى صعيد آخر، استقبل قسم الطوارئ شاباً في العقد الرابع من عمره إثر حادث تصادم، يعاني من اضطراب شديد في الوعي نتيجة نزيف حاد خارج الأم الجافية. وبسرعة استجاب فريق جراحة المخ والأعصاب، تم إجراء عملية تفريغ للنزيف والسيطرة على الإصابة، مما أدى لاستعادة المريض وعيه وتحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ.

​ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالاستجابة اللحظية والاحترافية العالية للأطقم الطبية بمستشفى قويسنا المركزي، مشيرًا إلى أننا "نعمل برؤية استباقية لرفع كفاءة المنظومة الطبية"مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس ثمار الخطة التطويرية التي تنتهجها المديرية.

​جاء ذلك ​تحت إشراف: الدكتور نجم ممدوح نجم الدين (مدير عام المستشفى)، ​فريق النساء والتوليد الدكتورة هانم البيومي، الدكتور حازم قابيل، الدكتورة هند شبل، الدكتورة حسناء فرج، الدكتورة هدير خلف.

​فريق جراحة المخ والأعصاب: الدكتور أحمد سمير زعير، الدكتور محمد عمران.

​فريق التخدير: الدكتور بلال عبد الواحد.

​بمشاركة متميزة: من أطقم التمريض، فنيي الأشعة، وفريق العلاقات العامة بقيادة الدكتورة نسمة محمد أبوعميرة.

