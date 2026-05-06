أوكا يحذف تاريخه بالكامل.. بيحارب الملل

في خطوة مفاجئة، أقدم مؤدي المهرجانات أوكا على حذف جميع منشوراته، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مكتفيًا بعمل واحد فقط هو “أوكا بيحارب الملل”، واضعًا جمهوره في حيرة، ومشعلًا موجة واسعة من التساؤلات حول شكل المرحلة القادمة، وما الذي يخطط له في تحوله الفني الجديد.

الخطوة لم تكن مجرد حركة دعائية، بل جاءت كجزء من رؤية متكاملة لإعادة تقديم أوكا بصورة أكثر حداثة وعالمية، حيث ظهر الكليب بأسلوب بصري غير تقليدي، أقرب للأعمال الأجنبية من حيث الإخراج والـVisual Identity، مع أجواء سينمائية غامضة تعكس تحولًا واضحًا في شكل ومضمون المهرجان.

“أوكا بيحارب الملل”

“أوكا بيحارب الملل” لا تقدم فقط صوتًا جديدًا، بل تعلن عن اتجاه مختلف في الصناعة نفسها، حيث لم يعد الرهان على الإيقاع والكلمات فقط، بل على التجربة الكاملة: صورة، ستايل، وشخصية فنية متكاملة.

ويبدو أن أوكا اختار أن يحارب الملل فعليًا… ليس بالأغاني فقط، بل بكسر كل القواعد، حتى لو بدأ ذلك بمسح تاريخه بالكامل، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير “هاكونا مطاطا”، والذي قدم خلاله رؤية فنية مختلفة، على مستوى الكلمات والمزيكا، في خطوة أكدت سعيه الدائم للتجديد، وتطوير شكل المهرجان بما يتماشى مع تحولات الذوق الموسيقي.