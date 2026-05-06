د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

ليس لأن قلبه خفيف كما يُتهم، ولا لأنه عاجز عن الاكتفاء كما يُقال، بل لأن داخله مساحة مزدوجة لا تتصالح بسهولة. مساحة تبحث عن السكون، وأخرى تبحث عن الاشتعال. مساحة تريد أن تطمئن، وأخرى تريد أن تنبض. والرجل، وهو يتجه نحو الزواج، لا يكون واعيًا تمامًا بهذا الانقسام، لكنه يشعر به بطريقة خفية تقوده لاختيارات تبدو من الخارج متناقضة، لكنها في داخله منطقية جدا.

هو لا يبحث فقط عن امرأة يحبها، بل عن شعور يسكنه. عن حالة أقرب إلى البيت، إلى الأمان الذي لا يحتاج إلى تبرير، إلى حضن لا يطالبه بأن يكون كاملًا طوال الوقت.. لهذا يميل، دون أن يعلن ذلك، إلى امرأة تحمل ملامح “الأم” في عمقها النفسي.. ليست الأم في شكلها، بل في قدرتها على الاحتواء، على الغفران، على الفهم الذي لا يحتاج إلى شرح طويل. امرأة تمنحه الإحساس بأنه مقبول، حتى في ضعفه، حتى في لحظاته الأقل بريقًا.

ومع الوقت، تستجيب المرأة لهذا الاحتياج بحب. تعطيه من نفسها، من صبرها، من طاقتها، من قدرتها على تحمل التفاصيل اليومية التي تثقل العلاقة. تتحول تدريجيًا إلى عمود أساسي في حياته، إلى مساحة أمان ثابتة، إلى شخص يمكنه أن يعود إليه دون خوف من الرفض أو التقييم. لكنها، دون أن تنتبه، تنتقل من كونها “أنثى تُراد” إلى “ركيزة يُعتمد عليها”. وبين الاثنين مسافة نفسية كبيرة لا تُقاس بسهولة.

في المقابل، هناك جزء آخر داخل الرجل لا يهدأ. جزء لا يريد فقط أن يُحتوى، بل أن يُشتهى. لا يريد فقط أن يُفهم، بل أن يُدهش. يريد أن يرى نفسه في عيون امرأة، لا كمسؤول أو شريك حياة، بل كرجل يثير الانتباه، رجل يلفت، رجل يُرغَب فيه. هذا الاحتياج، إذا لم يجد له مكانًا داخل العلاقة، لا يختفي… بل يتوارى قليلًا، ثم يعود في صورة بحث.

وهنا، تبدأ المسافة الخفية في الاتساع. لا شيء واضح يحدث، لا خلافات كبيرة، لا نقص ظاهر، لكن هناك إحساسًا يتسلل بهدوء، أن شيئًا ما لم يعد كما كان. أن العلاقة أصبحت مستقرة أكثر مما ينبغي، هادئة أكثر مما يحتمل القلب. ومع هذا الهدوء، يفتقد الرجل تلك الومضة التي كانت توقظه من الداخل.

وعندما تظهر امرأة أخرى، لا تأتي عادة بكل ما ينقصه، بل بشيء واحد فقط… الإحساس. لا تنافس زوجته في العطاء، ولا في التحمل، ولا في بناء الحياة، لكنها تنافسها في قدرتها على أن تجعله يرى نفسه من جديد. تنظر إليه بعين خفيفة، غير محملة بالتاريخ، غير مثقلة بالمسؤوليات، فيشعر معها أنه ليس مطالبًا بأن يكون ثابتًا، بل مسموح له أن يكون لافتًا.

وهنا لا تكون الحكاية مجرد “اختيار رجل”، بل أيضًا “دور امرأة”. هذه المرأة الجديدة، في كثير من الأحيان، لا ترى نفسها بديلة، ولا حتى منافسة. هي ترى نفسها مساحة مختلفة تمامًا. لا تأتي لتأخذ مكان أحد، بل لتخلق شعورًا لم يكن موجودًا. تتعامل معه دون حسابات معقدة، تمنحه انتباهًا مركزًا، تلتقط تفاصيله الصغيرة، تضحك لما يقوله حتى لو لم يكن مضحكًا بما يكفي، تنظر إليه وكأنه اكتشاف يستحق التأمل.

هي لا تحمله أعباء الحياة، ولا تضعه تحت ضغط التوقعات، بل تمنحه حالة من “الخفّة” النفسية التي يفتقدها. تجعل وجوده معها مرتبطًا بالإحساس لا بالواجب، بالانبهار لا بالاعتياد. قد لا تكون أكثر عمقًا، ولا أكثر حبًا، لكنها أكثر تركيزًا على هذا الجانب تحديدًا: أن تجعله يشعر بأنه رجل مرغوب فيه. وربما، دون أن تعي تمامًا، هي تُتقن هذا الدور لأنها لا تعيش معه الواقع بكل ثقله، بل تعيش معه لحظات منتقاة، خفيفة، ومليئة بالإشارات التي تغذي هذا الاحتياج تحديدًا.

أما الزوجة، فتقف على الضفة الأخرى من الحكاية، لا ترى كل هذه التفاصيل الدقيقة. ترى فقط النتيجة: رجل اختار أن يبحث خارجها. تشعر أن كل ما قدمته لم يكن كافيًا، وأن كل ما تحملته لم يُحسب لها. يجرحها الإحساس بأنها لم تُطلب كأنثى بقدر ما طُلبت كدور. وتبدأ في مراجعة نفسها، لا لأنها أخطأت بوضوح، بل لأنها لا تفهم أين اختفى ما كان بينها وبينه.

تسأل بصمت: هل كان عليّ أن أكون أقل عطاءً؟ أقل تحملًا؟ أكثر أنانية؟ هل كان يجب أن أترك مساحة للغموض بدلًا من أن أملأ كل الفراغات؟ لكن الأسئلة هنا لا تملك إجابات مباشرة، لأن ما حدث لم يكن نتيجة قرار واضح، بل نتيجة تدرج بطيء لم ينتبه له أحد.

الحقيقة التي يصعب قولها، أن العلاقة لا تُبنى فقط على النوايا الطيبة، بل على التوازن. أن العطاء، إذا زاد عن حده دون أن يصاحبه حضور أنثوي حي، قد يتحول من نقطة قوة إلى نقطة اختفاء. وأن الرجل، إذا لم ينتبه لاحتياجه لأن يرى شريكته كأنثى لا كملاذ فقط، قد يدفع العلاقة دون قصد نحو هذا الفراغ.

القضية ليست أن الرجل يريد امرأتين، ولا أن المرأة يجب أن تنقسم لتلبي كل الأدوار، بل أن العلاقة تحتاج إلى وعي مستمر بأن الأمان وحده لا يكفي، وأن الجاذبية وحدها لا تكفي. أن القلب، لكي يظل حيًا، يحتاج أن يطمئن… وأن يُفاجأ. أن يستقر… وأن يتحرك.

وفي النهاية، الرجل لا يهرب من امرأة إلى أخرى لأنه وجد الأفضل، بل لأنه لم يجد في مكان واحد كل ما يجعله يشعر بأنه كامل. والمرأة لا تخسر لأنها كانت أقل، بل أحيانًا لأنها كانت “كل شيء” بشكل جعل جزءًا منها يختفي. وبين هذا وذاك، تظل الحقيقة الأصعب: أن ما لا ننتبه له داخل العلاقة، لا يختفي… بل يبحث عن نفسه خارجها، في صورة قد لا تُشبهنا، لكنها تُشبه ما فقدناه.