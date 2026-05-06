بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض اللاعبين لمران خفيف في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في الجزائر، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء؛ استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك؛ خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصة بعد مواجهة سموحة بالأمس في مسابقة الدوري، والسفر اليوم إلى الجزائر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت الجزائر عصر اليوم، في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو 1962 في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.