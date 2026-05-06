رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحديث عن احتمال عقد اجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لا يزال سابقًا لأوانه”، وذلك وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأوضح سلام، خلال تصريحات للصحافيين، أن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي، يحتاج إلى “تحضيرات كبيرة ومشاورات دقيقة”، مشددًا على أن لبنان لا يتجه نحو التطبيع مع إسرائيل، بل يسعى إلى تحقيق سلام عادل.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لافتًا إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار قد يشكل قاعدة أساسية لأي جولة تفاوضية مقبلة قد تُعقد في واشنطن.

وجدد التأكيد على أن الظروف الحالية “غير ناضجة” بعد لعقد لقاءات سياسية على مستوى عالٍ، موضحًا أن الحد الأدنى من المطالب اللبنانية يتمثل في وضع جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل، إلى جانب تطوير خطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.