وزير الاتصالات: مصر في صدارة سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا.. وتقدمنا 14 مركزا بمستوى الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجل نموًا بنسبة 18%، مع جذب استثمارات في صناعة الهواتف المحمولة، واستهداف إنتاج يتجاوز 15 مليون هاتف سنويًا.

وقال رأفت هندي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، من العاصمة الإدارية، أن الدولة تسعى إلى تعزيز صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية.

وأشار إلى إطلاق خدمة إصدار “كعب العمل” عبر منصة مصر الرقمية، باعتبارها من المستندات الأساسية المطلوبة للتوظيف، في إطار جهود تسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين.

وتابع وزير الإتصالات، أن مصر تقدمت 14 مركزًا في مؤشرات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، مع الحفاظ على صدارة سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة والتكلفة.