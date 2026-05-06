مدبولي: نعمل على وجود شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ إسكان محدودي الدخل مقابل عوائد تجارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإٍسبوعي، من العاصمة الإدارية، أن الحكومة تدرس تقديم حوافز لتشجيع هذه الشراكات، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ الوحدات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، بينما يحتفظ بالجزء التجاري من المشروعات وتؤول أرباحه إليه.

دعم دور القطاع الخاص

وأشار إلى أن هذا النموذج يهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم دور القطاع الخاص في التنمية.