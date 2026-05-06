مدبولي يطمئن المصريين: احتياطي السلع آمن.. وموسم القمح يبشر بمحصول أفضل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتابع بشكل دقيق ملف السلع الاستراتيجية، مع وجود تعاقدات مستمرة، مشددًا على أن ما يتم الحديث عنه هو الوضع الفعلي على الأرض وليس مجرد تقديرات.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن ملف تأمين السلع يمثل أولوية قصوى للدولة، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وقد يمتد في بعض السلع المهمة إلى عام كامل، وعلى رأسها القمح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موسم القمح هذا العام يسير بشكل جيد جدًا، موضحًا أن اختلاف الظروف المناخية، خاصة استمرار البرودة لفترة أطول، أدى إلى تأخير نضج المحصول، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحبوب وزيادة قيمتها الغذائية.

الجودة والمكونات الغذائية

وأضاف أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الزراعة، حيث أشار إلى أن المحصول هذا العام قد يكون أفضل من حيث الجودة والمكونات الغذائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

تكاليف النقل والتغيرات في الأسواق الدولية

وفيما يخص الأسعار، أوضح مدبولي أن بعض التحركات السعرية ترجع إلى عوامل عالمية مثل تكاليف النقل والتغيرات في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست محلية فقط بل موجودة في مختلف دول العالم.

تحقيق التوازن في الأسواق

وشدد على أن الدولة تتابع هذه المتغيرات بشكل مستمر، وتعمل على تحقيق التوازن في الأسواق من خلال زيادة الإنتاج وتوفير السلع، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يعكس تحسنًا واضحًا مقارنة بالفترة قبل عامين، حيث كانت هناك أزمات في توافر بعض السلع.

الهدف الأساسي للحكومة

وأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد حاليًا أي سلع ناقصة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو استمرار هذا الاستقرار وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في جميع الأوقات.

استمرار متابعة الحكومة اليومية

واختتم مدبولي بالتأكيد على استمرار متابعة الحكومة اليومية لملف السلع الاستراتيجية، لضمان الحفاظ على وفرتها واستقرارها في السوق المحلي.