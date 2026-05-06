قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
تقرير: إسرائيل تستبعد عودة الضربات الأمريكية على إيران وسط حسابات سياسية معقدة
البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يطمئن المصريين: احتياطي السلع آمن.. وموسم القمح يبشر بمحصول أفضل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتابع بشكل دقيق ملف السلع الاستراتيجية، مع وجود تعاقدات مستمرة، مشددًا على أن ما يتم الحديث عنه هو الوضع الفعلي على الأرض وليس مجرد تقديرات.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن ملف تأمين السلع يمثل أولوية قصوى للدولة، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وقد يمتد في بعض السلع المهمة إلى عام كامل، وعلى رأسها القمح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موسم القمح هذا العام يسير بشكل جيد جدًا، موضحًا أن اختلاف الظروف المناخية، خاصة استمرار البرودة لفترة أطول، أدى إلى تأخير نضج المحصول، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحبوب وزيادة قيمتها الغذائية.

الجودة والمكونات الغذائية

وأضاف أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الزراعة، حيث أشار إلى أن المحصول هذا العام قد يكون أفضل من حيث الجودة والمكونات الغذائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

 

تكاليف النقل والتغيرات في الأسواق الدولية

وفيما يخص الأسعار، أوضح مدبولي أن بعض التحركات السعرية ترجع إلى عوامل عالمية مثل تكاليف النقل والتغيرات في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست محلية فقط بل موجودة في مختلف دول العالم.

 

تحقيق التوازن في الأسواق

وشدد على أن الدولة تتابع هذه المتغيرات بشكل مستمر، وتعمل على تحقيق التوازن في الأسواق من خلال زيادة الإنتاج وتوفير السلع، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يعكس تحسنًا واضحًا مقارنة بالفترة قبل عامين، حيث كانت هناك أزمات في توافر بعض السلع.

 

الهدف الأساسي للحكومة

وأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد حاليًا أي سلع ناقصة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو استمرار هذا الاستقرار وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في جميع الأوقات.

 

استمرار متابعة الحكومة اليومية 

واختتم مدبولي بالتأكيد على استمرار متابعة الحكومة اليومية لملف السلع الاستراتيجية، لضمان الحفاظ على وفرتها واستقرارها في السوق المحلي.

اجتماع الحكومة الأسبوعي الاحتياطي الاستراتيجي الحكومة مدبولي مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

المتهمة

جمعت تبرعات.. القبض على البلوجر دنيا فؤاد بعد ادعائها مرضها بالسرطان

إحالة المتهم لفضيلة المفتي

إحالة أوراق نائب إخواني سابق للمفتي لتورطه في حرق مركز شرطة العدوة بالمنيا

النيابة الإدارية

بالصور.. النيابة الإدارية تعاين حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة تسبب في اختناق طالبات المدرسة الإعدادية المجاورة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد