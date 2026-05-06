مدبولي: سعر البترول يختلف يوميا وهذا يمثل تحديا للحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن أسعار البترول يتم تحديدها يوميًّا في الأسواق العالمية، وهو ما يفرض تحديات مستمرة على قدرة الدولة في السيطرة على فاتورة الواردات.

ولفت إلى أن هذا التذبذب السعري يمثل ضغطًا مباشرًا على الموازنة العامة، ويجعل إدارة ملف الطاقة أكثر تعقيدًا في ظل الظروف العالمية الحالية.

في سياق آخر، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أن الحكومة تعمل على قيد 30 شركة حكومية في البورصة المصرية.

وأضاف أنه تم قيد 12 شركة منها بالفعل ونحو 10 شركات أخرى يجري العمل على قيدها إضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول.