قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
تقرير: إسرائيل تستبعد عودة الضربات الأمريكية على إيران وسط حسابات سياسية معقدة
البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدين العالمي يسجل مستوى قياسيا عند 353 تريليون دولار

معهد التمويل الدولي
معهد التمويل الدولي

ذكر معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، أن المستثمرين يبدون مؤشرات على تنويع استثماراتهم بعيدًا عن سندات الخزانة الأمريكية، في وقت بلغت فيه مستويات الدين العالمي مستوى قياسيًا يقارب 353 تريليون دولار بحلول نهاية مارس الماضي.

وكشف تقرير «مراقب الدين العالمي» الفصلي الصادر عن المعهد أن ارتفاع الطلب الدولي على السندات الحكومية اليابانية والأوروبية جاء على النقيض من الطلب المستقر عمومًا على سندات الخزانة الأمريكية منذ بداية العام.

وكتب إمري تيفتيك، المدير في معهد التمويل الدولي للأسواق العالمية والسياسات: «تعكس هذه الاتجاهات جزئيًا مسارات دين متباينة، تؤثر بشكل متزايد في قرارات المستثمرين المتعلقة بتخصيص الاستثمارات».

وأضاف: «في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن تواصل نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع، وتشير التوقعات الأخيرة الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس إلى مزيد من التدهور في النظرة المالية طويلة الأجل».

وأوضح التقرير أن هذا يتناقض مع نسب الدين في منطقة اليورو واليابان، والتي يُتوقع أن تتبع مسارًا أكثر اعتدالًا حتى مع استمرار التوسع المالي.

لكن أسواق سندات الشركات الأمريكية تواصل ازدهارها، بدعم من الإصدارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتدفقات القوية القادمة من الخارج.

وذكر تقرير معهد التمويل الدولي أن موجة الاقتراض في واشنطن كانت أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الدين العالمي بأكثر من 4.4 تريليون دولار في الربع الأول، وهو أسرع ارتفاع منذ منتصف 2025، والزيادة الفصلية الخامسة على التوالي.

وقال تيفتيك: إن ارتفاع الدين الأمريكي كان مدفوعًا إلى حد كبير باقتراض الحكومة، مشيرًا إلى تسارع حاد في الدين في بداية العام لدى المقترضين من الشركات الصينية غير المالية، وغالبيتهم من الشركات المملوكة للدولة، وهو ما تجاوز بشكل كبير اقتراض حكومة البلاد.

وخارج أكبر اقتصادين في العالم، تراجع الدين عبر الأسواق المتقدمة بشكل طفيف، بينما شهدت الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، ارتفاعًا متواضعًا في المستويات إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 تريليون دولار، مدفوعًا باقتراض الحكومات.

وبالنظر إلى نسب الدين الرئيسية، بلغ الدين العالمي 305% من الناتج الاقتصادي العالمي، ليستقر عمومًا عند المستوى الذي ظل عليه منذ 2023، ومع ذلك اتبعت نسب الدين نمطًا مشابهًا لمستويات الدين، إذ اتجهت إلى الانخفاض في الأسواق المتقدمة وواصلت الارتفاع تدريجيًا في الاقتصادات الناشئة.

وبشكل عام، سُجلت أكبر الزيادات خلال الربع الماضي في النرويج والكويت والصين والبحرين والسعودية، إذ سجلت كل منها زيادات تجاوزت 30 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير معهد التمويل الدولي.

وتوقع المعهد أن تؤدي الضغوط الهيكلية، بما في ذلك شيخوخة السكان، وارتفاع الإنفاق على الدفاع، وأمن الطاقة والتنويع، والأمن السيبراني، والإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى دفع مستويات ديون الحكومات والشركات إلى الارتفاع على المدى المتوسط والطويل.

وقال تيفتيك: «من المتوقع أن يؤدي الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى زيادة حدة بعض هذه الضغوط».


 

معهد التمويل الدولي الدين العالمي سنداات الخزانة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

التأمين الصحي

محافظ المنيا: التعاقد مع 177 أخصائي منافذ وتأهيلهم للعمل بمنظومة التأمين الصحي

محافظ كفر الشيخ

تقديرًا لعطائه.. محافظ كفر الشيخ يكرّم وكيل التموين السابق | صور

محافظ البحيرة

تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ البحيرة تفتتح منفذًا سلعيًا بالنوبارية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد