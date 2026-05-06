جرائم حرب.. الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين تكشف مخططا خبيثا لنتنياهو في الأراضي المحتلة

أكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن إسرائيل تعتبر المهدد الرئيسي للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي .



وقال صلاح عبد العاطي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" إسرائيل تخطط بشكل واضح لتغيير خريطة الشرق الأوسط ".



وتابع صلاح عبد العاطي :" إسرائيل حاولت تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وتهويد مدينة القدس وهدم المسجد الأقصى".

وأكمل صلاح عبد العاطي :" إسرائيل توجهت للاعتداء على سوريا ولبنان، وتسعى للإمساك بالمكتسبات التي حققتها عبر جرائم الحرب ".

ولفت صلاح عبد العاطي :" إسرائيل تستهدف الحفاظ على المناطق الصفراء التي حددتها في جنوب لبنان والجنوب السوري وقطاع غزة "، مضيفا:" نتنياهو يتعرض على هجوم واسع في الداخل الإسرائيلي نظرا لعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ أهدافه ".