فركش.. الانتهاء من تصوير فيلم نصيب لياسمين صبري ومعتصم النهار في مرسى علم

​ ​أنهت الفنانة ياسمين صبري، تصوير آخر مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "نصيب" في مرسى علم، ليدخل العمل رسميا مرحلة "المونتاج" والمكساج استعدادا للعرض في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

وسادت حالة من الحب والتفاهم بين فريق عمل الفيلم طوال رحلة تصويره انعكست على المشاهد التي تم تصويرها وهو ما يظهر بالعمل ويشاهده الجمهور بعد عرضه بالسينمات.

​وشهدت مدينة الغردقة تصوير أغلب أحداث الفيلم، واظهار المناظر الطبيعية الساحلية والوجه الحضاري والجمالي الذي تتمتع به مدن مصر المختلفة لجذب السياحة إليها.

فيلم"نصيب" بطولة النجوم ياسمين صبري ومعتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الباتروس، وتنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومدير عام محمد سنجر، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتولى مدير تصوير الفيلم محمد خالد، مهندس الديكور محمد أمين، ومنتج فني أشرف عبدالمعبود ومدير إدارة الإنتاج أحمد حنفي ومخرج منفذ أحمد محسن وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن واستايلست عبير الأنصاري ومونتير محمد السعدني، وإخراج أحمد خالد أمين.