تحصين 12,622 رأس من الأبقار والجاموس و4,904 من الأغنام في أسوان

تواصل مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسوان تنفيذ جهودها المكثفة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى إنطلقت فى 28 أبريل الماضى ، وذلك فى إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائى وحماية صحة المواطنين .

وتأتى الحملة تحت رعاية الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وبمتابعة مستمرة من الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان ، والدكتورة ناهد لطفى مدير إدارة الوقاية بالمديرية.

وشهدت الحملة تحقيق معدلات إنجاز متميزة حيث تم تحصين 12,622 رأس من الأبقار والجاموس ، وتحصين 4,904 رأس من الأغنام ، وتحصين 1,886 رأس من الماعز ، وذلك بإجمالى 19,412 رأس ماشية بنجاح، بما يعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة وإنتشار الفرق البيطرية بكافة القرى والمناطق .

ويهدف ذلك لحماية الثروة الحيوانية للحد من إنتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على الإنتاج الحيوانى ، ودعم الأمن الغذائى: تأمين مصادر الغذاء الحيواني بشكل مستدام ، والحفاظ على الصحة العامة: تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المشتركة للوصول إلى القرى والمناطق النائية لتحقيق أعلى نسب تغطية.

الأهداف الإستراتيجية ترتكز على الوقاية الشاملة: بناء منظومة تحصين فعالة ومستدامة ، ورفع الوعى : تعزيز إدراك المربين بأهمية التحصين الدورى ، والتنمية الزراعية: دعم قطاع الثروة الحيوانية كركيزة للإقتصاد المحلى ، والإستجابة السريعة: الحد من أى بؤر مرضية محتملة والسيطرة عليها .

وتؤكد الحملة القومية للتحصين بأسوان على نموذج متكامل يجمع بين الوقاية البيطرية والتنمية المستدامة بما يسهم فى حماية الثروة الحيوانية وتعزيز صحة المجتمع ، وصولاً إلى مجتمع آمن غذائيًا وصحيًا.