تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي

أكدت إدارة معلومات ‌الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات ‌النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة خلال ‌الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها اليوم، أن مخزونات النفط الخام انخفضت ‌بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 457.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن مخزونات النفط الخام في ‌مركز التسليم في "كوشينج" بولاية "أوكلاهوما" انخفضت بمقدار 648 ألف برميل، كما تراجع معدل معالجة النفط الخام في المصافي 42 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية في نفس الفترة.

وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة انخفضت 2.5 مليون برميل الأسبوع ‌الماضي، لتصل ‌إلى 219.8 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل، لتصل إلى 102.3 مليون برميل، بينما ارتفع صافي واردات النفط الخام بمقدار 1.42 مليون برميل يوميا.