محافظ الوادي الجديد تتابع منظومة العمل بوحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمقر وحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وأحمد فرغلي مدير منظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين ومعدلات الإنجاز بالملفات المقدمة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

حيث اطلعت على إجمالي الطلبات التي تم فحصها وموقف العقود المحررة والمسلمة للمواطنين، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن ٨٠ ٪ ، مشيرةً إلى أنه تم الإنتهاء من تحرير وتوقيع ٧٢٠ عقد تقنين خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء خطة الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات اللازمة؛ حفاظًا على مقدرات ومستحقات الدولة. موجهةً بتسريع وتيرة العمل في إنجاز كافة الملفات المقدمة بالتزامن مع جهود المحافظة في رفع كفاءة الوحدة و دعم منظومة العمل بالأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة؛ بما يعزز دقة الأداء وشفافية المنظومة.