نانسي صلاح تخطف الأنظار بفوتوشوت جريء برؤية فنية مختلفة

خضعت الفنانة نانسي صلاح لجلسة تصوير جديدة ومختلفة، أثارت بها تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وغير تقليدية عكست حالة فنية خاصة، تماشيًا مع الرسالة التي عبّرت عنها في تعليقها على الصور.

ونشرت نانسي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، أرفقتها بتعليق قالت فيه: “الصور دي مش مجرد لقطات… دي حكايات، مش كل حاجة بتتحكي بالكلام… أوقات الصورة بتقول كل حاجة”، مؤكدة أن هذا العمل يتجاوز كونه مجرد فوتوشوت ليصل إلى حالة من الشغف والتعبير الفني.

وجاءت الإطلالة بتوقيع الستايلست محمد كالوشا، الذي قدّم رؤية بصرية مختلفة كعادته، حيث اعتمد على أوتفيت مكوّن من كورسيت وبنطلون باللون الأحمر، مع شبكة متداخلة يتخللها الورد، لتمنح التصميم طابعًا دراميًا ولمسة فنية غير تقليدية، تحمل دلالات رمزية وتضيف عمقًا بصريًا للصور، وهو ما يعكس أسلوبه المعروف بالابتكار والخروج عن المألوف في عالم الموضة.

أما من الناحية البصرية، فقد تولّى المصور عمر مارو تنفيذ جلسة التصوير، معتمدًا على تكوينات فنية وإضاءة هادئة أبرزت تفاصيل التصميم والحالة التعبيرية التي قدمتها نانسي، بينما جاء المكياج بلمسات كنزي مجدي، و الشعر على يد مادو، ليكتمل الشكل النهائي للعمل بصورة متناسقة.

وقد لاقى الفوتوشوت إشادة كبيرة من الجمهور، حيث أثنوا على الفكرة المختلفة والتنفيذ الاحترافي، مؤكدين أن العمل يعكس جرأة نانسي صلاح في اختيار أعمال بصرية جديدة ومميزة.

ويُعد هذا التعاون مثالًا على تكامل عناصر العمل الفني، من الفكرة والتصميم إلى التنفيذ والتصوير، ليخرج العمل بصورة تعكس شغف فريقه ورؤيته الإبداعية