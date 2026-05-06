الأنبا باسيليوس يختتم الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية بالكلية الإكليريكية بالمعادي

اختتم اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية في الفترة من الرابع، وحتى السادس من مايو الجاري، حيث شجع الأب المطران أبنائه الكهنة، مؤكدًا لهم أهمية استمرار بينان الكاهن من خلال اللقاءات التكوينية.

كذلك، شكر راعي الإيبارشيّة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، الذي ألقى محاضرة بعنوان "التحديات المعاصرة في حياة الكاهن".

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب.