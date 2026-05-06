تعلمت منه الكثير.. شاهيناز تتحدث عن تجربتها مع هاني شاكر

قالت المطربة شاهيناز إن هناك أغاني كثيرة تنجح رغم أنها دون المستوى، وهو أمر متعارف عليه منذ قديم الأزل، مشيرة إلى أن السيدة أم كلثوم غيرت وجهة نظر أشخاص كثيرين من خلال أغانيها التي بها مفردات راقية وأحبها الكثيرون وتفاعلوا معها.

وتحدثت المطربة شاهيناز، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر صدى البلد 2، عن أمير الغناء العربي المطرب الراحل هاني شاكر، قائلة: أنا من جمهوره وتعاملت معه أكثر من مرة وقابلته في مناسبات كثيرة، وهو كان في لجنة تحكيم برنامج ستار ميكر اللي أنا كنت فيها.. تعلمت منه كمطرب كبير وكإنسان عظيم جدًا، وكان فنان راقٍ قوي وبيختار بعناية أغانيه، وبيحب جمهوره.

وأشارت المطربة شاهيناز إلى أن أمير الغناء العربي هاني شاكر يتعامل مع جمهوره بكل تواضع دون تعالٍ عليهم، وكان محبًا للحياة وعاشقًا لفنه وخفيف الظل للغاية ومرحًا ومبتسمًا دائمًا، معقبة: عمرك ما هتلاقي حد بيقول هاني شاكر كان بيتعصب أو بيعلي صوته على حد، حتى ده لو كان بيحصل كان بيحصل في مواقف بسيطة وأنا شفت بعيني.

واختتمت المطربة شاهيناز حديثها عن موقف جمعها بالمطرب هاني شاكر في أحد الأعياد، حيث كانت هناك مشكلة مع أحد الفنانين غير المصريين، وكيف تعامل مع المشكلة بشكل راقٍ للغاية، وكان حريصًا أن يأخذ الفنان حقه، والشخص عبارة عن سمعة وسيرة طيبة.



