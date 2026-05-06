انفراجة محتملة تهز الأسواق.. النفط يهبط بقوة والأسهم العالمية تحلق صعودًا

شهدت الأسواق العالمية تحولات لافتة اليوم الأربعاء، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بالتزامن مع صعود قوي في أسواق الأسهم، مدفوعة بتفاؤل متزايد بشأن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يعيد تدفق النفط عبر الخليج العربي.

وهبط سعر خام برنت، المؤشر العالمي للنفط، بنسبة 7.6% ليصل إلى 101.56 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 115 دولارًا في وقت سابق من الأسبوع. وجاء هذا التراجع عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إمكانية فتح مضيق هرمز "للجميع" في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران، دون الكشف عن تفاصيله.

وكان إغلاق المضيق قد تسبب في اضطرابات كبيرة للاقتصاد العالمي، خاصة مع توقف ناقلات النفط عن المرور نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، علمًا بأن هذا الممر الحيوي يشهد عبور نحو خُمس إمدادات الطاقة عالميًا.

في المقابل، سجلت أسواق الأسهم أداءً قويًا، إذ ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.2% مقتربًا من مستوى قياسي جديد، بينما صعد مؤشر "داو جونز" بنحو 575 نقطة، وحقق "ناسداك" مكاسب بلغت 1.7%.

وامتدت موجة الصعود إلى الأسواق العالمية، حيث قفز مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 6.5%، وارتفع "هانج سينج" في هونج كونج بنسبة 1.2%، إلى جانب مكاسب بلغت 2.2% لمؤشر "فايننشال تايمز" و2.9% لمؤشر "كاك" الفرنسي.

ورغم أن التفاؤل بإنهاء الحرب تكرر سابقًا دون نتائج ملموسة، فإن الأسواق وجدت دعمًا في مؤشرات إيجابية أخرى، منها تراجع ترامب عن فكرة استخدام القوة لإعادة فتح المضيق، ودعوة الصين إلى وقف شامل لإطلاق النار بعد مشاورات مع إيران.

كما ساهم الأداء القوي للشركات الأمريكية في تعزيز ثقة المستثمرين، إذ تجاوزت أرباح العديد منها توقعات المحللين خلال الربع الأول. وقادت شركة "إيه.إم.دي" المكاسب بارتفاع سهمها 17.6%، مدعومة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بنمو إيراداتها بنسبة 46% في الربع الثاني.

كذلك، صعد سهم "سوبر ميكرو كمبيوتر" بنسبة 18% بعد نتائج مالية قوية، فيما ارتفع سهم "إنفيديا" بنسبة 4.7%، في إشارة إلى استمرار الزخم في قطاع التكنولوجيا.