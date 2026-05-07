إبراهيم رضا: أسباب الفسخ قد تظهر منذ بداية الزواج

قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأوقاف، إنّ الشريعة الإسلامية منحت الزوجة الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء في حال ظهور أسباب تستوجب فسخ عقد الزواج، دون الحاجة إلى انتظار مدة زمنية معينة: "أنا عندي أسباب شرعية تخول للزوجة إنها تروح تقاضي".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذه الأسباب قد تظهر في أي وقت، حتى "يوم الصباحية"، مشيرًا إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بالحكم في مثل هذه الحالات وفقًا للنصوص الشرعية والقانونية. وأضاف بأسلوب بسيط أن الأمر لا يحتاج إلى تعقيد أو ابتكار قوانين جديدة تخالف الأصول.

كما شدد على أن ربط الفسخ بمدة زمنية هو أمر غير صحيح، لأن الشريعة وضعت بالفعل آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات، داعيًا إلى الالتزام بها بدلًا من إدخال مفاهيم جديدة قد تؤدي إلى اضطراب في المجتمع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق العدالة بين الطرفين، من خلال تطبيق صحيح للنصوص الشرعية وتفعيل دور القضاء بشكل عادل ومنصف.

