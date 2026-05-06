قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
مجلس الأمن يعقد محادثات مغلقة في أعقاب الهجمات على الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول أمريكي سابق: الخيارات العسكرية ضد إيران محدودة.. والدبلوماسية الطريق الأقرب لواشنطن

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

قال الدكتور جيسون كامبل، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية بدأت تدرك تدريجيًا ضيق هامش الخيارات العسكرية المتاحة في التعامل مع إيران، مشددًا على أن استئناف العمليات القتالية لا يخدم المصالح الأمريكية في الوقت الراهن.

تعقيدات المشهد الإقليمي

وأوضح كامبل، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج "ملف اليوم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحلول الدبلوماسية تبدو الأكثر واقعية وفعالية في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

وأشار إلى أنه كان متحفظًا منذ البداية تجاه جدوى تنفيذ ما يُعرف بـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز، موضحًا أن الأسطول الأمريكي يفتقر إلى التجهيزات المناسبة، خاصة الزوارق القادرة على مرافقة السفن التجارية وتأمينها بشكل كافٍ.

قرار إلغاء العملية 

وأضاف أن قرار إلغاء العملية يمثل تطورًا مهمًا، لافتًا إلى ترقب رد الفعل الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالمقترحات المطروحة في مذكرة موجزة من صفحة واحدة.

التطورات الميدانية في مضيق هرمز

وأكد كامبل أن التطورات الميدانية في مضيق هرمز لعبت دورًا في دفع واشنطن لإعادة حساباتها، في ظل بيئة عسكرية معقدة وصعبة.

واختتم بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه معادلة سياسية معقدة داخليًا، بين خيار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط دون أفق زمني واضح أو القبول بتفاهمات مع إيران قد تُعتبر أقل من طموحات واشنطن، ما يعكس حساسية المرحلة الحالية في صنع القرار الأمريكي.

إيران الاحتلال جيش الاحتلال إيران وامريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

بوجاتي

بأرخص سعر.. أول سيارة بوجاتي صينية تبهر العالم

تفكيك المركبات المغرب

المغرب تفتتح أول مصنع تفكيك مركبات في أفريقيا والشرق الأوسط

سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد