مصر تُبعث برسالة ثقة للعالم.. 270 قائدًا سياحيًا يعززون مكانة المقصد المصري

قال الدكتور أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن استضافة مصر لأكثر من 270 من القيادات التنفيذية والحكومية في قطاعات السياحة والسفر والطيران حول العالم، تمثل رسالة طمأنة قوية تعكس ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار.

المقصد السياحي المصري

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان نانسي نور وندى رضا، أن جولة الوفود الدولية التي تشمل عبور قناة السويس وزيارات ميدانية في القاهرة وعدد من المدن الأخرى، تعكس تنامي الثقة العالمية في المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة لا يقتصر على الجولات التعريفية، بل يتضمن سلسلة من الفعاليات المهنية، تشمل ورش عمل وجلسات نقاش متخصصة تناقش أبرز تحديات القطاع، مثل التعافي من الأزمات، والتحول الرقمي، والتحول نحو السياحة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

استقطاب كبار صناع القرار والخبراء

وأضاف يوسف أن انعقاد المؤتمر السنوي في مصر يعكس ثقلها الإقليمي والدولي، وقدرتها على استقطاب كبار صناع القرار والخبراء في صناعة السياحة عالميًا.

تصاعد اهتمام المستثمرين الدوليين

كما لفت إلى تصاعد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصري، خاصة في مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي، إلى جانب المدن الكبرى، ما يعزز من فرص النمو في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.