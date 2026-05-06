برلماني: تحفيز السياحة اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحويل الاستقرار

قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن اهتمام الحكومة بدعم قطاع السياحة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية هذا القطاع كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، وليس مجرد نشاط خدمي أو موسمي.

وأوضح "جابر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحركات الحكومية الخاصة بتسهيل دخول السائحين وتحسين الخدمات داخل المطارات والمقاصد السياحية تمثل خطوة ضرورية، لكنها تحتاج إلى استكمالها برؤية أكثر عمقًا ترتكز على تحويل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر إلى ميزة تنافسية مستدامة في السوق السياحي العالمي.

الاستثمار في البنية التحتية السياحية

وأضاف عضو مجلس النواب أن النمو الملحوظ في أعداد السائحين خلال الفترة الأخيرة مؤشر إيجابي، لكنه يضع مسؤولية أكبر على الدولة والقطاع الخاص للحفاظ على هذا الزخم وتطويره، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السياحية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز جودة التجربة السياحية بشكل شامل.

وشدد النائب أحمد جابر على أن ملف السياحة لم يعد يحتمل التعامل معه كملف ترويجي فقط، بل أصبح ملفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يتطلب إدارة احترافية طويلة المدى، قادرة على مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وتحقيق عائدات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.