برلمانية: دعم السياحة ركيزة لتنمية الاقتصاد وتعزيز صورة مصر عالميا

أكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التحركات الحكومية الرامية إلى دعم قطاع السياحة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بتيسير إجراءات دخول السائحين وتطوير الخدمات داخل المطارات والمقاصد السياحية يعكس رؤية واضحة تستهدف رفع جودة التجربة السياحية في مصر، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال من الأسواق المختلفة.

تنوع المقاصد السياحية المصرية

وأضافت أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي أداة فعالة للترويج لصورة مصر الحضارية والثقافية، مشيرة إلى أن تنوع المقاصد السياحية المصرية يمنحها ميزة تنافسية كبيرة يجب استثمارها بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، مع تعزيز دور المجتمعات المحلية في دعم السياحة المستدامة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية متزايدة وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة أن هذا القطاع قادر على أن يكون أحد أهم روافد التنمية الشاملة في مصر.