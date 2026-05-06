برلماني: دعم السياحة ضرورة اقتصادية عاجلة ورسالة ثقة في استقرار الدولة

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحركات الحكومة لدعم قطاع السياحة تمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق تشهده المنطقة، مشيرًا إلى أن السياحة تعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وفرص العمل.



وأوضح "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توجيهات رئيس الوزراء بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج السائحين وتطوير الخدمات المقدمة لهم تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية القطاع، وقدرته على الصمود والتوسع رغم التحديات الإقليمية الراهنة، لافتًا إلى أن ما تحقق من نمو في أعداد السائحين خلال الفترة الأخيرة يعكس ثقة الأسواق العالمية في المقصد المصري.

تعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة آمنة ومتنوعة سياحيًا



وأضاف عضو مجلس النواب أن دعم شركات الطيران، وتكثيف الحملات الترويجية، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة آمنة ومتنوعة سياحيًا، يمثلون أدوات أساسية لتعظيم عوائد القطاع، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما الدولة يشكلان ركيزة رئيسية في جذب الاستثمارات السياحية.



وشدد النائب محمد سمير على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق طفرة مستدامة في قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يجب أن يظل على رأس أولويات العمل الوطني باعتباره قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.