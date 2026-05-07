جمال الزهيري: الدوري المصري ممتع.. والجولة الأخيرة بها مفاجآت

أكد جمال الزهيري الناقد الرياضي، أن المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم جاءت ممتعة ومليئة بالإثارة، مشيرًا إلى أن الفرق التي لا تنافس على اللقب لعبت دورًا حاسمًا في تحديد البطل، قائلاً أن سيراميكا كليوباترا وقع الأهلي وبيراميدز.

وأوضح الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن الدوري المصري هذا الموسم شهد منافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مما جعله أكثر إثارة، مشيرًا إلى أن الزمالك هو الأقرب للتتويج باللقب، إلا أن الجولة الأخيرة ستكون الفيصل في تحديد البطل، مع احتمالية حدوث مفاجآت حتى اللحظات الأخيرة.

وعلى صعيد تقييم اللاعبين، اختار الزهيري المهدي سليمان كأفضل حارس مرمى في الموسم، فيما اعتبر محمد هاني أفضل ظهير أيمن، وأشار إلى تميز كوكا كأفضل ظهير أيسر. كما اختار حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم كأفضل ثنائي دفاعي.

وفي خط الوسط، رشح مروان عطية كأفضل لاعب في مركزه، إلى جانب عبد الله السعيد، وكذلك حامد لاعب إنبي، مؤكدًا أن هؤلاء قدموا مستويات لافتة خلال الموسم الجاري.