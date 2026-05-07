ارتفاع طفيف وشبورة.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس

أعلنت الصفحة الرسمية لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس الموافق ٧ مايو ٢٠٢٦ .

وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء".

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً حول الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس الموافق 07 مايو 2026، أشارت فيه إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبحسب البيان، يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل مائلاً للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة

تتفاوت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بين مختلف المناطق على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

تحذيرات ملاحية خلال الطقس غدا

حول الظواهر الجوية والتحذيرات الملاحية، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة على فترات متقطعة.

أما بالنسبة للملاحة البحرية، أعلنت الهيئة عن وجود حالة من الاضطراب على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح ما بين 2 إلى 3.5 متر.

فرص أمطار خفيفة

أشار التقرير أيضاً إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.