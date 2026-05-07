تفاصيل جلسات مؤتمر إيبارشيات أوروبا وأمريكا وأستراليا.. صور

جرت على مدار اليوم فعاليات مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، حيث عقدت جلستين خلال الفترة الصباحية، وتم عرض مخرجات الجلستين على المشاركين ومناقشتها في الفترة المسائية.

مستقبل الكنيسة في المهجر

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد افتتح مساء أمس المؤتمر الذي يشارك فيه ٣٠ من مطارنة وأساقفة إيبارشيات أوروبا وأمريكا وأستراليا.

ويناقش المؤتمر موضوع مستقبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر حتى عام ٢٠٥٠، ويتضمن برنامجه ستة موضوعات، وهي: التواصل مع الكنيسة الأم، الخدمة والرعاية، الرهبنة، التكريس، المعاهد اللاهوتية، العلاقات المسكونية.